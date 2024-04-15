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الإثنين، 15-04-2024 08:22 م

مناطق شمال قطاع غزة تتعرض لمكرهه صحية وتلوث بيئي

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الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان مناطق شمال قطاع غزة تتعرض لمكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة على أكثر من 700 ألف نسمة يعيشون في تلك المناطق، في ظل تكدس جبال من النفايات ومئات المقابر الجماعية المؤقتة وركام المنازل في مختلف المناطق.

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واشار المكتب في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن النفايات المنتشرة تقدر بأكثر من 75 ألف طن، في حين تنتشر مئات آلاف أطنان الأنقاض وركام المنازل التي دمرها الاحتلال.


واكد ان هذه النفايات تسببت بإنتشار الأمراض المعدية لآلاف المواطنين .

 

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