الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

اغتيال 3 اعضاء من حزب الله في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم بالغندورية

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

وفاة نصف مليون مصري في 2023

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

عاجل

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 09-01-2024 09:30 ص

من هم الـ 4 جنود الذي اعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم اليوم ؟

659cd4ca4c59b77a277a27f3 (1)


الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 عسكريين في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ الـ7 من أكتوبر.

اضافة اعلان


وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

اللواء (احتياط) ديفيد شورتز 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.


اللواء (احتياط) غابرييل بلوم 27 عاما، مقاتل في فريق هندسة الفرقة 36، سقط في معركة وسط قطاع غزة.


اللواء احتياط ياكير هكستر 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8291 تشكيل هفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.


الرقيب روي تال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 94 من لواء كفار، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.


 

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2438 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1042.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة بهجومين منفصلين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

الخارجية الفلسطينية: دهس جيش الاحتلال لشهيد طولكرم انحطاط أخلاقي

0

التربية الفلسطينية: 4296 طالبا استُشهدوا بالضفة وغزة منذ بداية العدوان

القسام تفجر

للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .. اشتباكات في شمال قطاع غزة

1704789151884

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

888

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

اسعاف 5

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أخبار متعلقة
francais_image2_249679_1701935661

الاحتلال يعترف بعدد قتلاه في معارك الشجاعية

656d552bc03a9

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

AA-20231106-32691170-32691157-ISRAELI_ATTACKS_ON_GAZA_CONTINUE

أكثر من 18 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

d360094c-e272-4a70-959a-9b0166993c8b

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

9999

فيديو- "ولعت".. قفزة مقاوم في غزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

605461-1079355316

صحة غزة تعلن إصابة مدير عام الصيدلة أثناء توفيره مستلزمات طبية