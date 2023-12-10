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الأحد، 10-12-2023 10:19 ص

صحة غزة تعلن إصابة مدير عام الصيدلة أثناء توفيره مستلزمات طبية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب بنيران قناصته مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي، خلال محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بغرض توفير مستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز صحية بالقطاع.

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وذكرت الوزارة في -بيان- أن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زالت تعمل".

 

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