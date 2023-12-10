فيديو- "ولعت".. قفزة مقاوم في غزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - ظهر في مقطع مصور أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يقفز فرحا عقب تفجير دبابة للاحتلال في غزة، قائلاً "ولعت" .

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وحظي المشهد بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث ذكر نشطاء أن اللقطة تعد من أجمل مشاهد المقاومة في غزة.



وعرضت سرايا القدس، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال المتقدمة في عدد من محاور التقدم بمدينة غزة وظهر ضمنها هذا المشهد.