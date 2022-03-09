نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أحمد سيف

الوكيل الإخباري-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد حكمت سيف (23 عامًا) إلى مثواه الأخير.

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وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من مستشفى النجاح بالمدينة، إلى مسقط رأس الشهيد في قرية برقة شمال غرب نابلس، وألقيت نظرة الوداع عليه في منزل عائلته، قبل أن يُصلى عليه في مسجد القرية، ليتم بعدها مواراته الثرى في مقبرتها.



ورفع المشيعون، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بالجريمة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.



يذكر أن الشهيد سيف ارتقى فجر اليوم متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأول من آذار الجاري، حيث أصيب بثلاث رصاصات في البطن والظهر إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم واسناد للأسرى في برقة، وأدخل الى المستشفى بحالة حرجة.



وفا

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