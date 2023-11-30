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الخميس، 30-11-2023 04:30 م

نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تعهد بالقضاء على حركة حماس، مضيفا "ولن يوقفنا أي شيء"، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال.

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ووصل وزير الخارجية الأميركي فجر اليوم إلى الأراضي المحتلة للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي تنتهي عند الساعة السابعة اليوم الخميس.


كما أعلن مكتب نتنياهو عن انعقاد مجلس الحرب بحضور وزير الخارجية الأميركي اليوم.


 




 

 


 

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