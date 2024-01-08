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الإثنين، 08-01-2024 08:58 ص

نتنياهو يقترح قانونا لإخضاع الوزراء لاختبارات كشف الكذب

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أنه يعتزم اقتراح قانون يُخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث قال نتنياهو إن الكنيست يعاني من "طاعون التسريبات".

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وبعد ذلك بوقت قصير، ذكر أيضا أن هذا القانون يجب أن يمر لأنه "غير مستعد للاستمرار على هذا النحو".


وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات جديدة نشبت بين وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

 

RT

 

 




 

 


 

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