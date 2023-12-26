صحيفة إسرائيلية: أزمة ثقة حادة بين نتنياهو ووزير حربه

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك أزمة ثقة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، نتيجة تصاعد التوتر بينهما.

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وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أصدر مؤخرا تعليمات غير مسبوقة إلى رئيسي جهازي الموساد ديفيد بارنيع، والأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، يمنعهما فيها من المشاركة في مباحثات مع غالانت بشأن صفقة المختطفين، طالبا أن تجري هذه المباحثات في مجلس الحرب بحضوره، وليس بشكل منفصل مع وزير الجيش.



وزعم نتنياهو أنه من غير الممكن أن يشارك من عينه مديرا لمفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة (بارنيع) في المحادثات مع غالانت، في حين أنه غير حاضر، بصفته رئيسا للوزراء.



وغضب المحيطون بنتنياهو، لأن غالانت أمر "بارنيع" بالحضور وإبلاغه فور عودته من زيارة سرية إلى باريس بصفقة المحتجزين، حتى قبل أن يبلغ رئيس الوزراء.



وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن مقربين من نتنياهو يتهمون غالانت ورجاله بتسرّيب تقارير بأن رئيس الوزراء أوقف هجوماً استباقياً على حزب الله بداية الحرب على غزة، وأن غالانت دفع باتجاه تنفيذ الهجوم.



وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن هناك أزمة ثقة حادة بين الجانبين، إلا أن مكتب وزير الجيش رفض التعليق على ذلك.

بترا