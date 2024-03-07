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الخميس، 07-03-2024 06:42 م

نتنياهو يكشف مستقبل الحرب في غزة

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الوكيل الاخباري -  أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الحرب الإسرائيلية ستستمر على قطاع غزة بما في ذلك مدينة رفح.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف: "ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب".

وأضاف نتنياهو أن جيش الاحتلال سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع "بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس".

وتابع: "مَن يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب؛ وذلك لن يحدث".

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