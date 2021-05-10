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الإثنين، 10-05-2021 12:36 م

في مشهد مؤثر

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

مسجد


الوكيل الإخباري - الوضع في الأراضي الفلسطينية ، يحتم أن ينتفض العالم لأجل المسجد الأقصى ، حيث بدأ الاحتلال بانتهاكاته حياله ، وبدأت المواجهات تشتعل في باحاته المباركة ، وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع .

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واليوم ، تصدح مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ، بنداءات استغاثة لأهل فلسطين وقطاع غزة ، والقدس ، في مشهد مؤثر ومبكٍ ، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

 

وعلت أصوات التكبيرات والتهليلات، والصرخات المدوية من أجل إيصال رسالة للعالم أجمع ، بأن الأقصى في خطر ، والفلسطينيون يواصلون الدفاع عن حقهم في أرضهم .

 

والمرابطون يشدّون بعضهم في لوحة نضال مستمرة ، ويقفون وقفة رجل واحد فاتحين صدروهم أمام بنادق العدو، غير آبهين إلا لعزة وطن وكرامة الأقصى ، والرسالة واضحة للعالم .

 

 


 




 

 


 

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