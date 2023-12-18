هآرتس تكشف أوضاع محتجزين فلسطينيين لدى جيش الاحتلال بقطاع غزة

الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب اليوم عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة وذلك خلال احتجازهم بمركز توقيف داخل قاعدة عسكرية في النقب من قبل عناصر جيش الاحتلال.

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وذكرت الصحيفة ان مئات المعتقلين تم تجميعهم في مركز احتجاز داخل قاعدة "سديه تيمان" العسكرية شمالي غرب بئر السبع ، حيث أعلن الجيش عن استشهاد عدد منهم دون توضيح الحيثيات.



في حين قالت الصحيفة ان ظروف احتجاز الاسرى قاسية جداً حيث يتم احتجازهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين غالبية ساعات النهار ، فيما لا تتيح لهم القيود سوى التحرك بشكل محدود وتناول الطعام.



وبيّنت الصحيفة أن الجيش يحتجز 500 فلسطيني من القطاع مع نهاية شهر تشرين ثاني الماضي منهم 350 ناشط في حماس و 120 ناشط من الجهاد الإسلامي.



وقالت الصحيفة ان الاسرى ينامون على فرشات رقيقة جداً في ثلاث أقسام اعتقال يحتوي كل منها على 200 معتقل ، بينما يجري اقامة قسم رابع خلال الايام الاخيرة ، حيث تم تعيين أحد الاسرى كمسئول عن التنسيق أمام ادارة المعتقل وتم مؤخراً اقامة مستشفى ميداني في المكان لمتابعة أوضاع الاسرى الصحيفة الطارئة.



فيما يتم احتجاز اسرى القطاع ضمن قانون "المقاتلين غير الشرعيين" وهو قانون تم سنّه في العام 2002 ويسرى على معتقلي القطاع فقط ، حيث يتيح قانون الطوارئ تمديد اعتقالهم مدة 30 يوم وبعدها تقديمهم للمحاكمة خلال 45 يوم، حيث تم احضار 71 معتقل فقط أمام المحاكم الإسرائيلية ، وتم نقل بعضهم للسجون التابعة لمصلحة السجون او لمراكز تحقيق الشاباك.



ويأتي الاعلان عن استشهاد عدد من الأسرى بعد كشف الصحيفة قبل أيام عن استشهاد 6 أسرى فلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية تحت التعذيب منذ السابع من أكتوبر.

