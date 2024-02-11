الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

هآرتس: نتنياهو يفضل شعارات النصر الجوفاء على حياة الأسرى الاسرائليين

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الأحد، 11-02-2024 06:43 م

هآرتس: نتنياهو يفضل شعارات النصر الجوفاء على حياة الأسرى الاسرائليين

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 الوكيل الاخباري - قالت هآرتس إن كل الدلائل تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي المخاطرة بالتضحية بائتلافه اليميني المتطرف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن المحتجزين بالنسبة له يمكنهم الانتظار.


وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في عمود لكاتبها آموس هاريل- أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيصل القاهرة في محاولة لتحريك المحادثات المتعلقة بإطلاق المحتجزين، بعد أن قدمت حماس مطالب عالية السقف أو شبه مستحيلة .

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