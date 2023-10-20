الجمعة 20-10-2023
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الجمعة، 20-10-2023 12:15 ص

هنية: حذرنا من أن تحول المعركة لمعركة إقليمية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار العدوان واستباحة الدماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.

وأضاف هنية "حذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير" مؤكدا أن العالم يتابع "الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة".

وأكد أن "المقاومة تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه التي تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل".

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