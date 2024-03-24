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الأحد، 24-03-2024 12:25 م

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

م


الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير إننا وافقنا على اقتراح أميركي بحل وسط مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الصفقة وننتظر ردا من الحركة.

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وأضافت، "يمكن التوصل إلى حل في ما يتعلق بشمال قطاع غزة ويوجد تفاؤل بشأن مسألة عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، والتي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق."

 

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن هناك خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.


وبحسب الهيئة، فقد تقرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقاء الطاقم الفني الإسرائيلي في الدوحة.

 

وأشارت إلى أن هناك اعتقادا يسود في إسرائيل بأن رد حماس على المقترحات بشأن الصفقة سيقدم خلال 48 ساعة.


 

 




 

 


 

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