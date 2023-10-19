وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء في غزة جراء عدوان الإحتلال ارتفع ووصل إلى 3785 شهيداً، منهم 1524 طفلاً، و 1000 سيدة و 120 مسن.



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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات وصل إلى 12493 مصاباً، منهم 3983 طفلاً و 3300 سيدة .



وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في اركاب مزيد من المجازر وابادة العوائل الفلسطينية وتدمير للاحياء السكنية والبنية التحتية، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق جهود الطواقم الطبية في إخلاء الجرحى بسبب الاستهداف المركز وتقطيع الطرق المؤدية للمستشفيات.



وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف 23 سيارة إسعاف و خروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل، إضافة إلى استهداف 19 مؤسسة صحية، وتوقف العمل في 14 مركز صحي تابع للرعاية الأولية بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود .



وقالت الوزارة إنه توقف الخدمات الأساسية في مستشفى اليمن السعيد بجباليا وتحويله للطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، وخروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي .



ونوهت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من ارتفاع نسبة اشغال الاسرّة إلى 150 % والحرجي والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام، ولا يوجد أي مخزون من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود في المستشفيات .



وحذرت أن أي تأخير في إدخال الإمدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سيؤدي الى فقدان المزيد من الجرحى والمرضى، وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بالإسراع في إدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة.