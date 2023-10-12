وزيرة الصحة الفلسطينية: اعداد كبيرة من الجرحى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في غزة

الوكيل الإخباري- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة -اليوم الخميس- من أن القطاع الصحي في قطاع غزة قد أصبح عرضة للانهيار جراء استمرار الغارات الإسرائيلية وزيادة أعداد الجرحى، ودعت إلى تقديم دعم عاجل وفوري لإنقاذ الوضع.

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وقالت الكيلة في بيان إن الأعداد الكبيرة من الجرحى تفوق حاليا القدرة الاستيعابية للمستشفيات في غزة، وحذرت من أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم ينذر بانهيار الوضع الصحي في القطاع.



ودعت الكيلة كافة المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول العالم إلى التدخل الفوري لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، لتلبية احتياجات غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة.



الجزيرة