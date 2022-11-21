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الإثنين، 21-11-2022 04:46 م

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

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الوكيل الإخباري-شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم.

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وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمته خلال الوقفة إن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا صعبة تفرضها عليهم إدارة السجون التي تهدف لتثبيط إرادتهم واخضاعهم.


وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الداعم للأسرى الذين ضحوا بأعمارهم من اجل كرامة شعبنا وحريته.


بدوره، قال رئيس جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة، إن هذه الوقفة تأتي اسنادا ودعما لأسرانا البواسل واسيراتنا داخل سجون الاحتلال، خاصة أنهم يتعرضون لهجمة شرسة من إدارة السجون، وحملة تحريض من المستوى السياسي.


وطالب مؤسسات حقوق الانسان الدولية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الاسرى المرضى الذين يتعرضون لإهمال طبي متعمد وعلى رأسهم الاسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة للغاية.

 

وفا

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