وقفة دعم وإسناد للمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل

الوكيل الإخباري-شاركت فعاليات الخليل، وذوو المعتقلين وطلبة جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والقوى الوطنية ولجان أهالي المعتقلين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة الخليل.



وحمّل المشاركون في الوقفة، إدارة معتقلات الاحتلال، المسؤولية عن حياة المعتقلين والمعتقلات، ورفعوا صور المعتقلين ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة المعتقلين، خاصة كبار السن والمرضى.



كما أكد متحدثون في الوقفة أن معارك الإضراب عن الطعام يجب ألا تبقى محصورة داخل أسوار الزنزانة، ومقتصرة على المعتقلين وحدهم، إذ إن المضربين يواجهون قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي لا يطالهم وحدهم وإنما يهدد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.



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