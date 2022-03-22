الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 04:52 م

وقفة دعم وإسناد للمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل

sIF1X


الوكيل الإخباري-شاركت فعاليات الخليل، وذوو المعتقلين وطلبة جامعة الخليل، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والقوى الوطنية ولجان أهالي المعتقلين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة الخليل.

وحمّل المشاركون في الوقفة، إدارة معتقلات الاحتلال، المسؤولية عن حياة المعتقلين والمعتقلات، ورفعوا صور المعتقلين ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة المعتقلين، خاصة كبار السن والمرضى.

كما أكد متحدثون في الوقفة أن معارك الإضراب عن الطعام يجب ألا تبقى محصورة داخل أسوار الزنزانة، ومقتصرة على المعتقلين وحدهم، إذ إن المضربين يواجهون قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي لا يطالهم وحدهم وإنما يهدد كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

اضافة اعلان

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
abda658f-e91f-4323-8337-6e80b6412b94-1600591937

أربعة أيام على بدء إضراب الأسرى وشعار معركتهم "الوحدة والحرية"

resize

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين شمال غرب نابلس

pVD38

رام الله: إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين بفعالية في جبل الريسان

2b3dea945b14317be5e85c9bf661490a

الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 30 شجرة زيتون غرب بيت لحم

9999165287

الاحتلال يفتش منزلين ويستجوب ساكنيهما في أريحا

12184173318631033186033261722178

مستوطنون يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

أخبار متعلقة
sHoUN

المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ13 رفضا لاعتقاله الإداريّ

FD5T4bqXMAMx1e3

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الخليل

اسرى-1631217281

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

08fed10330fde3fa1600ecc8c736a509

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من الخليل

PNN_70107image_story

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب يوسف علان 8 أيام

SUomx

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ28 على التوالي