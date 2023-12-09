يديعوت أحرونوت: 2000 جندي صهيوني مصاب بحرب غزة تم تصنيفهم على أنهم معاقون

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يومياً 60 مصاباً جديداً من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب على غزة.



وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.



ووفق الصحيفة فإن أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصلت لأرقام فلكية، حيث بلغ عدد الجنود المصابين الذين وصلوا للمستشفيات أكثر من 5 آلاف جندي، بينما قرر جيش الاحتلال الاعتراف بأن 2000 مصاب أصبحوا من المعاقين.

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وبينت أن 100 مصاب منهم على الأقل أصيبوا بأعينهم، و 2000 جندي منهم تم تصنيفهم على أنهم "معاقون" و 58% من الجرحى إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل.