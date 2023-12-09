السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

قرار اميركي صادم بشأن اسرائيل

يديعوت أحرونوت: 2000 جندي صهيوني مصاب بحرب غزة تم تصنيفهم على أنهم معاقون

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد- تحذيرات

أمن غزة يحذر من أجهزة تجسس ألقاها الاحتلال في أنحاء القطاع

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس

وزير البيئة يلتقي الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي

هل ارتفعت أسعار السلع في الأردن بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة؟ .. الحكومة تجيب

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال تجعله شريكا

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي غزة

عاجل

يديعوت أحرونوت: 2000 جندي صهيوني مصاب بحرب غزة تم تصنيفهم على أنهم معاقون

السبت، 09-12-2023 06:27 م

يديعوت أحرونوت: 2000 جندي صهيوني مصاب بحرب غزة تم تصنيفهم على أنهم معاقون

04


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يومياً 60 مصاباً جديداً من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال. 

ووفق الصحيفة فإن أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصلت لأرقام فلكية، حيث بلغ عدد الجنود المصابين الذين وصلوا للمستشفيات أكثر من 5 آلاف جندي، بينما قرر جيش الاحتلال الاعتراف بأن 2000 مصاب أصبحوا من المعاقين. 

اضافة اعلان


وبينت أن 100 مصاب منهم على الأقل أصيبوا بأعينهم، و 2000 جندي منهم تم تصنيفهم على أنهم "معاقون" و 58% من الجرحى إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام 2

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في غزة

V1ouNto0VACaQ6bGE5MAAjnCeVHJzvZE4TrBoaa4

حزب الله يقصف ثكنة برانيت وموقع الناقورة البحري

012

أمن غزة يحذر من أجهزة تجسس ألقاها الاحتلال في أنحاء القطاع

8752808_1701762322

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس

file

البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال تجعله شريكا

0

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي غزة

أخبار متعلقة
yjPWOg0MfOLoZgrK6zGE7A6pxYidrcQN7TKWPQtu

جيش الاحتلال يقر بمقتل ابن شقيقة عضو كابينت الحرب

images-6

جيش الاحتلال يواجه في خانيونس أشد مقاومة منذ بدء الحرب

398378

مقتل ضابط إسرائيلي ثالث اليوم في غزة

RRRRRRRRRRRU7

مقتل ثالث جندي إسرائيلي اليوم في المعارك بغزة

2015-02-22_198026709

ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

بلومبيرغ: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك الاحتلال في غزة