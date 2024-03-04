"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الوكيل الاخباري - حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، من "تزايد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية ما لم تنتهِ الحرب في قطاع غزة".

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وأشارت خضر، في بيان، أن "حياة آلاف الأطفال والرضع في القطاع تعتمد على إجراءات عاجلة مرتقبة، منها ضمانات أمنية ومرور دون عوائق، لتوزيع المساعدات".

وشددت على أن "وفيات الأطفال، التي كنا نخشى وقوعها، أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة".



وسلطت خضر الضوء على "الأطفال العشرة، على الأقل، الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، بحسب تقارير".



وأضافت: "هذه الوفيات المأساوية والمروعة هي من صنع الإنسان، ويمكن التنبؤ بها، ويمكن منعها بالكامل".



ووفقا لوكالة الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 16 بالمئة - أو واحد من كل 6 أطفال دون سن الثانية من العمر - يعانون من سوء التغذية الحاد شمالي قطاع غزة.

