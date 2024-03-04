الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الإثنين، 04-03-2024 11:24 ص

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

دد


الوكيل الاخباري - حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، من "تزايد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية ما لم تنتهِ الحرب في قطاع غزة".

اضافة اعلان


وأشارت خضر، في بيان، أن "حياة آلاف الأطفال والرضع في القطاع تعتمد على إجراءات عاجلة مرتقبة، منها ضمانات أمنية ومرور دون عوائق، لتوزيع المساعدات".
وشددت على أن "وفيات الأطفال، التي كنا نخشى وقوعها، أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة".


وسلطت خضر الضوء على "الأطفال العشرة، على الأقل، الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، بحسب تقارير".


وأضافت: "هذه الوفيات المأساوية والمروعة هي من صنع الإنسان، ويمكن التنبؤ بها، ويمكن منعها بالكامل".


ووفقا لوكالة الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 16 بالمئة - أو واحد من كل 6 أطفال دون سن الثانية من العمر - يعانون من سوء التغذية الحاد شمالي قطاع غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_33Z84FL_0

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

نور شمس.jpg-cc6ce007-3668-4457-afaf-ee6a04038355

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

723896-1656338098

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

0d88663a-6331-4415-ad80-54bb91ac1dfc

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

شهداء

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

اقصى 6

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
ط

كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لبحث التهديد بهجوم رفح

هه

مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

شهداء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27585

7

هيئة المعابر الفلسطينية: غزة تعاني من نفاد المواد التموينية

ووو

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

شهداء 5

8 شهداء بقصف منزل في الزوايدة وسط قطاع غزة