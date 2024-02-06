الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

كيف تتصرف في حال تعرض منزلك لتسرب غاز المدفأة؟ .. احذر هذه الأفعال

وزارة الشباب تُخصص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية اليوم - أسماء

فيديو- قتلى وجرحى بهجوم مسلح في اسطنبول

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله يستهدف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية

شاهد بالفيديو .. كتائب القسام وسرايا القدس يقصفان حشود الاحتلال في غزة

مقررة أممية: استهداف إسرائيل شاحنة مساعدات انتهاك صارخ للقانون الدولي

بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة اليوم لبحث مستجدات صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

التهتموني: بدائل الأردن للاستيراد لا تزال متوفرة ولم تنقطع

تراجع أسعار السكر الأبيض عالمياً

الثلاثاء، 06-02-2024 11:29 ص

هيئة المعابر الفلسطينية: غزة تعاني من نفاد المواد التموينية

7


الوكيل الاخباري - قالت "هيئة المعابر الفلسطينية" في قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، "لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية" بسبب الحرب الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقال هشام عدوان، المتحدث باسم "هيئة المعابر الفلسطينية": "إن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع".


وأضاف: "نحن بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع".


وتابع: "قطاع غزة يعاني من نفاد كل شيء من المواد التموينية، لذا نحتاج إلى أعداد أكبر من الشاحنات التي تدخل القطاع".


ولفت إلى أن "معبر رفح يعمل لدخول حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى".


وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.


ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى 6

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

هه

شاهد بالفيديو .. كتائب القسام وسرايا القدس يقصفان حشود الاحتلال في غزة

خ

مقررة أممية: استهداف إسرائيل شاحنة مساعدات انتهاك صارخ للقانون الدولي

reuters_com_2024_newsml_RC2DW5ACEPVK_676730

بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة اليوم لبحث مستجدات صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

القسام تفجر

المقاومة تدمر جرافة وتشتبك مع الاحتلال بخان يونس

شهداء

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27585

أخبار متعلقة
شهداء

19 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح

شش

الاحتلال يواصل القصف مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة

ة

الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة"

خ

"العدل الدولية" تبدأ اليوم النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وو

أونروا: تهجير 1.9 مليون شخص من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

ظظ

الإعلام الحكومي بغزة يدعو لعلاج 6 آلاف جريح في الخارج