هيئة المعابر الفلسطينية: غزة تعاني من نفاد المواد التموينية

الوكيل الاخباري - قالت "هيئة المعابر الفلسطينية" في قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، "لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية" بسبب الحرب الإسرائيلية.

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وقال هشام عدوان، المتحدث باسم "هيئة المعابر الفلسطينية": "إن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع".



وأضاف: "نحن بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع".



وتابع: "قطاع غزة يعاني من نفاد كل شيء من المواد التموينية، لذا نحتاج إلى أعداد أكبر من الشاحنات التي تدخل القطاع".



ولفت إلى أن "معبر رفح يعمل لدخول حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى".



وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.



ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.

