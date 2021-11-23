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الثلاثاء، 23-11-2021 04:07 م

154 مستوطنا يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا ، بأن 154 مستوطنا اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات في باحاته، تركزت في محيطه الشرقي، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقتها جماعات "الهيكل المزعوم"، برعاية المتطرف "موشيه فيجلن"، صاحب سجل الاعتداءات المتكررة على الأقصى والمرابطين.


وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلطسنيين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

 

وفا

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