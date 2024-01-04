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الخميس، 04-01-2024 12:56 م

21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة في الحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الأذان 52 مرة في الحرم الإبراهيمي خلال شهر كانون الأول الماضي.

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وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، أنه تم رصد 21 اقتحامًا للأقصى من المستوطنين، كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين القادمين من القدس وأراضي الـ48 خلال عيد "العُرش" اليهودي، حيث دققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباتها الخارجية.


وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهدًا إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه. حيث يشهد يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.


وبين التقرير أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع الفلسطينيين من الدخول لأداء صلاة الجمعة، داققًا في هوياتهم، ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها.

 

إذ تقلص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن إلى 5 آلاف مصل بسبب التشديدات الإسرائيلية.


وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فقد رصد التقرير منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ52 مرة.


واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين اقتحام 89 عنصرًا من جيش الاحتلال الحرم، وإغلاق ما يسمى حاجزي (160) وأبو الريش أمام المصلين، ومنع دخول المصلين إلا من باب حارة المحتسب فقط، واستمرار استخدام جهاز التشويش على السماعات الداخلية للحرم.


وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، فقد رصد التقرير اقتحام المستوطنين بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وتدنيسها عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية.

 

وكثفت قوات الاحتلال تواجدها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة، وأغلقت المحلات التجارية، ومنعت الفلسطينيين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين الذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.


كما اعتدى المستوطنون على مسجد يانون الأثري في نابلس، حيث قاموا بتقطيع كوابل الأذان الموحد المربوطة مع شبكة أذان عقربا، ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه.


ورصدت الوزارة قصف طيران الاحتلال وتدميره لمئات المساجد، سواء بشكل كلي أو جزئي، في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وإحداث أضرار جسيمة في ثلاث كنائس، كما قصف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، كما ألحق أضراراً جسيمة بالمسجد.



 




 

 


 

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