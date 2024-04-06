3 مروحيات إسرائيلية تنقل قتلى وجرحى الاحتلال من خان يونس

الوكيل الاخباري-

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أفاد مراسل الجزيرة بهبوط 3 طائرات مروحية للجيش الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خان يونس.وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد قالت "قتلنا 5 جنود صهاينة من مسافة صفر، وأصبنا آخرين، ودمرنا ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس".وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، وقوة راجلة بعبوة، وأكدوا أنهم أوقعوهم بين قتيل وجريح في خان يونس.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين، وأصابت آخرين في منطقة الزنة شرق خان يونس، واستهدفت 3 دبابات ميركافا.