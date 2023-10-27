الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الجمعة، 27-10-2023 03:42 م

5 آلاف مصل فقط أدّوا صلاة الجمعة في "الأقصى المبارك"

1698404259604


الوكيل الإخباري - أدّى 5 آلاف مصل فقط، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة؛ بسبب الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك؛ مما تسبب بانخفاض كبير بعدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما اعتدت على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد.


وللجمعة الثالثة على التوالي، لا يتمكن الفلسطينيون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألف.


يذكر أن مجموعة من الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال وأطلق صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع ولاحقهم في شوارع وادي الجوز.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

image_processing20231009-510415-ql8hws

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

1698427907-1219357182

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

653c11c34c59b7406a17e7d4

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

أخبار متعلقة
363764d6-626c-4ad0-bf0a-e7ed86f8d41d

هآرتس: نحن على شفا كارثة تاريخية في إسرائيل

281339Image1-1180x677_d

"نيويورك تايمز" تكشف سبب تأجيل غزو الاحتلال البري لقطاع غزة

5fd9c1fc42360407ba489306

خالد مشعل: علمت بعملية "طوفان الأقصى" من وسائل الإعلام

652a4aa24c59b71dd64a800c

روحاني: "طوفان الأقصى" رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات

d078bd36ebc4bfdd4d7f061b5c7c2a59

رغم إجراءات التضييق.. 5 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

1696594812720

الاحتلال يعتقل وزير فلسطيني أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت