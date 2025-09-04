آيزنكوت يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة

وفي 18 آب/أغسطس الماضي، وافقت حركة حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية، لكن إسرائيل لم تُعلن حتى الآن موقفها منه، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده الوسطاء.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو، في كل مرة، يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.
