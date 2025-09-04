الخميس 2025-09-04 12:17 م
 

آيزنكوت يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت
 
الخميس، 04-09-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت إذاعة الجيش عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، قوله إن رئيس الأركان الحالي، إيال زامير، يُعلن استيفاء شروط عودة الأسرى، بينما يعرقل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ذلك.اضافة اعلان


وفي 18 آب/أغسطس الماضي، وافقت حركة حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية، لكن إسرائيل لم تُعلن حتى الآن موقفها منه، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده الوسطاء.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو، في كل مرة، يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.
 
 
