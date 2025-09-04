آيزنكوت يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة

10:03 ص

الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة الجيش عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، قوله إن رئيس الأركان الحالي، إيال زامير، يُعلن استيفاء شروط عودة الأسرى، بينما يعرقل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ذلك.





وفي 18 آب/أغسطس الماضي، وافقت حركة حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية، لكن إسرائيل لم تُعلن حتى الآن موقفها منه، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده الوسطاء.



وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو، في كل مرة، يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.