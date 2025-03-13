أوتشا: إغلاق المعابر يؤثر على الاستجابة الأممية لمساعدة المحتاجين

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، أنه كلما طال أمد هذا التوقف في إدخال المساعدات إلى غزة، ازدادت العواقب الوخيمة على الأرض.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية، سيتفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين محذرًا كذلك من أن وضع الأمن الغذائي قد يتدهور بشكل حاد ما لم يُستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مخاطر الصحة العامة لا تزال مرتفعة للغاية، بما في ذلك الأمراض المُعدية، بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه ومع نهاية شباط الماضي، أظهرت 24 عينة بيئية من أصل 32 عينة جُمعت نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط 2.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطرد المصلين
-
100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
-
"أوتشا" يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والأدوية في غزة
-
انتشال جثامين شهداء من مستشفى الشفاء بغزة
-
إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت عدم الالتزام باتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
-
حرب الحصار والتجويع تنذر بكارثة إنسانية في قطاع غزة
-
إسرائيل دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة