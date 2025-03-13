أوتشا: إغلاق المعابر يؤثر على الاستجابة الأممية لمساعدة المحتاجين

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن إغلاق المعابر أمام دخول البضائع إلى غزة يُؤثّر سلبًا على قدرة الأمم المتحدة مع شركائها على توفير الدعم الأساسي للمحتاجين.

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وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، أنه كلما طال أمد هذا التوقف في إدخال المساعدات إلى غزة، ازدادت العواقب الوخيمة على الأرض.



وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية، سيتفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين محذرًا كذلك من أن وضع الأمن الغذائي قد يتدهور بشكل حاد ما لم يُستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.