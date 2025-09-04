الخميس 2025-09-04 03:03 م
 

ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 370 شهيدا في غزة

ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدا
غزة
 
الخميس، 04-09-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 3 وفيات جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية ارتفع إلى 370 شهيدًا، بينهم 131 طفلًا.

 
 
