ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج

وأضافت الهيئة أن نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قد رُفعت في الخارج، وأن تحقيقات قد فُتحت في 10 دول، دون أن يُعتقل أي جندي حتى الآن.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد أي مخاوف فورية أو ملموسة في الدول التي وصفتها بأنها "صديقة لإسرائيل" بشأن أوامر اعتقال جماعية، مضيفةً أنه لم تُصدر تعليمات رسمية حتى الآن تمنع السفر إلى دول معينة، رغم أن بعضها يُعتبر إشكالياً.
وقالت هيئة البث إنه يتم التعامل مع الحالات الفردية بشكل خاص، مثل الجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، خاصة في دول مثل جنوب أفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخباراتية تشير إلى نية استهداف شخص معين.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جندياً إسرائيلياً مطلوباً في البرازيل قد تمكن من مغادرتها قبل أن يُعتقل، وأنه في طريقه إلى تل أبيب.
يُذكر أن السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمراً عاجلاً للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قد حذر جنود الاحتياط الذين يتواجدون في الخارج من احتمال تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.
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