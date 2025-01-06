 
الإثنين 2025-01-06 08:18 ص
 

ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج

منظمات حقوقية أعلنت أنها جمعت معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة
منظمات حقوقية أعلنت أنها جمعت معلومات عن جنود إسرائيليين نشروا مقاطع مصورة لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم في غزة
الإثنين، 06-01-2025 06:16 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن محاولات استهداف جنود الجيش الإسرائيلي قانونياً في الخارج آخذة في الارتفاع.

اضافة اعلان


وأضافت الهيئة أن نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قد رُفعت في الخارج، وأن تحقيقات قد فُتحت في 10 دول، دون أن يُعتقل أي جندي حتى الآن.


وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد أي مخاوف فورية أو ملموسة في الدول التي وصفتها بأنها "صديقة لإسرائيل" بشأن أوامر اعتقال جماعية، مضيفةً أنه لم تُصدر تعليمات رسمية حتى الآن تمنع السفر إلى دول معينة، رغم أن بعضها يُعتبر إشكالياً.


وقالت هيئة البث إنه يتم التعامل مع الحالات الفردية بشكل خاص، مثل الجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، خاصة في دول مثل جنوب أفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخباراتية تشير إلى نية استهداف شخص معين.


كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جندياً إسرائيلياً مطلوباً في البرازيل قد تمكن من مغادرتها قبل أن يُعتقل، وأنه في طريقه إلى تل أبيب.


يُذكر أن السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمراً عاجلاً للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.


وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قد حذر جنود الاحتياط الذين يتواجدون في الخارج من احتمال تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين

تعبيرية

أخبار محلية وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا اليوم الاثنين

تعبيرية

أخبار محلية اعلان صادر عن أمانة عمان بشأن جسر عبدون

العلم السوري

عربي ودولي دون رفع العقوبات.. قرار أميركي "مرتقب" بشأن سوريا

تعبيرية

أسواق ومال برد الشتاء يشعل أسعار النفط عالميا.. أعلى مستوى منذ أكتوبر

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

المرحوم طارق سميرات

نعـي فـاضل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ينعى الموظف طارق سميرات

بايدن

عربي ودولي بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021



 




الأكثر مشاهدة