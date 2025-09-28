استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

10:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747696 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن وفاة رضيع جراء سوء التغذية ونقص العلاج، في مشهد يعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. اضافة اعلان





وتأتي هذه الوفاة وسط تحذيرات متكررة من المؤسسات الصحية والإنسانية من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، في ظل استمرار الحصار، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ، إضافة إلى التحديات الخطيرة في إيصال المساعدات.