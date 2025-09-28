الأحد 2025-09-28 10:50 ص
 

استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

الأحد، 28-09-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن وفاة رضيع جراء سوء التغذية ونقص العلاج، في مشهد يعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.اضافة اعلان


وتأتي هذه الوفاة وسط تحذيرات متكررة من المؤسسات الصحية والإنسانية من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، في ظل استمرار الحصار، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ، إضافة إلى التحديات الخطيرة في إيصال المساعدات.
 
 
