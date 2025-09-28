استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

وتأتي هذه الوفاة وسط تحذيرات متكررة من المؤسسات الصحية والإنسانية من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، في ظل استمرار الحصار، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ، إضافة إلى التحديات الخطيرة في إيصال المساعدات.
