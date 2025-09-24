استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (19 عاما) برصاص الاحتلال في عنزة جنوبي جنين.
وكانت طواقم الهلال الأحمر، قد نقلت الشاب براهمة بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر.
واقتحمت قوات الاحتلال عنزة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وأغلقت دوار عنزة الرئيسي ما أعاق حركة سير المواطنين على شارع نابلس -جنين.
-
أخبار متعلقة
-
55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم
-
مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية
-
انتشال شهداء إثر غارة على النصيرات
-
وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة
-
الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله
-
12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود
-
15 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة