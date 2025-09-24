الأربعاء 2025-09-24 01:26 م
 

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين

سيارة إسعاف فلسطينية
سيارة إسعاف فلسطينية
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد شاب فلسطيني، صباح الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية عنزة جنوبيّ جنين.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (19 عاما) برصاص الاحتلال في عنزة جنوبي جنين.

وكانت طواقم الهلال الأحمر، قد نقلت الشاب براهمة بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر.

واقتحمت قوات الاحتلال عنزة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وأغلقت دوار عنزة الرئيسي ما أعاق حركة سير المواطنين على شارع نابلس -جنين.
 
 
