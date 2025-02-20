استعدادات في قطاع غزة لتسليم جثامين 4 إسرائيليين

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس - الجناحين العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي - عن قرارهما تسليم عدد من جثامين الأسرى الإسرائيليين يوم الخميس، ضمن صفقة "طوفان الأقصى".
وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الكتائب ستسلم، بالتعاون مع سرايا القدس، جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.
وأوضح أن الأسرى كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن تتعمد طائرات الاحتلال الصهيوني قصف أماكن احتجازهم، مما أدى إلى وفاتهم.
وفي تعليقه على التطورات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعيش "يومًا صعبًا وحزينًا"، مضيفًا:
"قلبي يتمزق، ويجب أن يتمزق قلب العالم أجمع.. نشعر بالحزن والألم، لكننا عازمون على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى."
الجزيرة
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