 
الخميس 2025-02-20 09:37 ص
 

استعدادات في قطاع غزة لتسليم جثامين 4 إسرائيليين

المقاومة ستسلم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عويديد
المقاومة ستسلم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عويديد
الخميس، 20-02-2025 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   تستعد المقاومة الفلسطينية لتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.اضافة اعلان


وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس - الجناحين العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي - عن قرارهما تسليم عدد من جثامين الأسرى الإسرائيليين يوم الخميس، ضمن صفقة "طوفان الأقصى".

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الكتائب ستسلم، بالتعاون مع سرايا القدس، جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وأوضح أن الأسرى كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن تتعمد طائرات الاحتلال الصهيوني قصف أماكن احتجازهم، مما أدى إلى وفاتهم.

وفي تعليقه على التطورات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعيش "يومًا صعبًا وحزينًا"، مضيفًا:

"قلبي يتمزق، ويجب أن يتمزق قلب العالم أجمع.. نشعر بالحزن والألم، لكننا عازمون على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى."

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوى لها بالتاريخ

تعبيرية

منوعات دراسة تفجر مفاجأة غير متوقعة عن قهوة الصباح.. ما القصة؟

جانب من مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في اجتماعات البنك الدولي

أخبار محلية اتحاد العمال يشارك باجتماعات البنك الدولي

ا

طب وصحة «ثلاثية صحية» تبطئ الشيخوخة وتخفض خطر الإصابة بالسرطان

الممثل الأميركي جيري ساينفيلد

فن ومشاهير الممثل الأميركي جيري ساينفيلد: لا أهتم بفلسطين

أرشيفية

منوعات خطأ شائع في ضبط هواء الإطارات.. 99% من أصحاب السيارات يقعون فيه

حكم قضائي (صورة تعبيرية)

منوعات الحكم بالإعدام على 5 أشقاء في مصر .. تفاصيل

تعبيرية

أسواق ومال تباين أسعار العملات الرقمية عند الإغلاق



 




الأكثر مشاهدة