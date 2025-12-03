الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف مريض فلسطيني بحاجة لرعاية خارج غزة

الأربعاء، 03-12-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 16 ألفا و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.اضافة اعلان


وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.
 
 


