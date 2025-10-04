روائح يومية قد تجذب الثعابين إلى منزلك دون أن تدري

أبرز الروائح التي قد تجذب الثعابين:
فضلات الطيور وبقع التعشيش: بعض الثعابين تتغذى على الطيور وبيضها، لذا يُنصح بتجنب وضع مغذيات الطيور قرب المنزل.
رائحة القوارض: تعد من الأسباب الرئيسية، فالثعابين تنجذب لرائحة بول أو فضلات الفئران والجرذان، خاصة في المطابخ والحدائق.
فيرومونات الثعابين الأخرى: قد يتبع الثعابين بعضها البعض خلال موسم التزاوج، ما يعني أن وجود ثعبان واحد قد يشير لاحتمال وجود المزيد.
البرمائيات والأسماك الصغيرة: تجذبها المياه الراكدة، لذلك الحفاظ على نظافة البرك والخزانات أمر ضروري.
ولتقليل خطر اقترابها، يُنصح بـ:
تنظيف محيط المنزل باستمرار
التخلص من النفايات بشكل آمن
منع تراكم المياه
سد أماكن دخول القوارض
رغم أن الثعابين عادةً ما تتجنب البشر، إلا أن الوقاية ضرورية للحفاظ على السلامة.
