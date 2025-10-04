السبت 2025-10-04 12:14 م
 

روائح يومية قد تجذب الثعابين إلى منزلك دون أن تدري

الوكيل الإخباري-   في الأشهر الدافئة أو خلال الأمطار، ليس من الغريب ظهور الثعابين قرب الحدائق أو زوايا التخزين وحتى الجدران، إذ تبحث عن الطعام أو المأوى، وغالبًا ما تقودها روائح يومية في البيئة المحيطة.

أبرز الروائح التي قد تجذب الثعابين:
فضلات الطيور وبقع التعشيش: بعض الثعابين تتغذى على الطيور وبيضها، لذا يُنصح بتجنب وضع مغذيات الطيور قرب المنزل.
رائحة القوارض: تعد من الأسباب الرئيسية، فالثعابين تنجذب لرائحة بول أو فضلات الفئران والجرذان، خاصة في المطابخ والحدائق.
فيرومونات الثعابين الأخرى: قد يتبع الثعابين بعضها البعض خلال موسم التزاوج، ما يعني أن وجود ثعبان واحد قد يشير لاحتمال وجود المزيد.
البرمائيات والأسماك الصغيرة: تجذبها المياه الراكدة، لذلك الحفاظ على نظافة البرك والخزانات أمر ضروري.


ولتقليل خطر اقترابها، يُنصح بـ:
تنظيف محيط المنزل باستمرار
التخلص من النفايات بشكل آمن
منع تراكم المياه
سد أماكن دخول القوارض


رغم أن الثعابين عادةً ما تتجنب البشر، إلا أن الوقاية ضرورية للحفاظ على السلامة.

 

