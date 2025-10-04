السبت 2025-10-04 12:14 م
 

تكريم سيدة معمّرة على متن الخطوط الجوية السورية - فيديو

السبت، 04-10-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   كرّمت شركة الخطوط الجوية السورية المسافرة خلفة الشهاب، البالغة من العمر 100 عام، خلال رحلتها من دمشق إلى الكويت، باعتبارها أكبر مسافرة سناً على متن طائرات الشركة.

ونشرت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" مقطعًا يظهر طاقم الطائرة وهو يرحّب بالمعمرة، حيث قُدمت لها باقة زهور، مع التمنيات لها برحلة آمنة.

 

 

ارم نيوز 

 
 
لى

ىاىا

اففافا

تع

اغ

غزة

