تكريم سيدة معمّرة على متن الخطوط الجوية السورية - فيديو

ونشرت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" مقطعًا يظهر طاقم الطائرة وهو يرحّب بالمعمرة، حيث قُدمت لها باقة زهور، مع التمنيات لها برحلة آمنة.
متجهة من #دمشق إلى #الكويت.. الخطوط الجوية السورية تكرّم السيدة خلفة الشهاب بمناسبة سفرها على متن رحلتها عن عمر 100 عام pic.twitter.com/R7YUT8JHck— الخطوط الجوية السورية Syrian Airlines (@syrian_airlines) October 3, 2025
