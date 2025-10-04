تكريم سيدة معمّرة على متن الخطوط الجوية السورية - فيديو

الوكيل الإخباري- كرّمت شركة الخطوط الجوية السورية المسافرة خلفة الشهاب، البالغة من العمر 100 عام، خلال رحلتها من دمشق إلى الكويت، باعتبارها أكبر مسافرة سناً على متن طائرات الشركة.

اضافة اعلان



ونشرت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" مقطعًا يظهر طاقم الطائرة وهو يرحّب بالمعمرة، حيث قُدمت لها باقة زهور، مع التمنيات لها برحلة آمنة.

متجهة من #دمشق إلى #الكويت .. الخطوط الجوية السورية تكرّم السيدة خلفة الشهاب بمناسبة سفرها على متن رحلتها عن عمر 100 عام pic.twitter.com/R7YUT8JHck October 3, 2025