الخميس 2025-04-03 12:53 م
 

الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارا بالإخلاء القسري لمناطق شرق غزة

أرشيفية
أرشبفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قرارا بالإخلاء القسري لعدة مناطق شرق مدينة غزة.

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وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال في منشور سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة التركمان، توسعة نفوذ والزيتون الشرقي بالإخلاء الفوري.


وكان الاحتلال أصدر الليلة الماضية قرارا بالإخلاء القسري لبيت حانون و جباليا ومخيم جباليا والشيخ زايد شمال قطاع غزة.

 
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