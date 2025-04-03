الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارا بالإخلاء القسري لمناطق شرق غزة

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الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قرارا بالإخلاء القسري لعدة مناطق شرق مدينة غزة.

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وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال في منشور سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة التركمان، توسعة نفوذ والزيتون الشرقي بالإخلاء الفوري.