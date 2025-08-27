الاحتلال يجبر عائلات بنابلس على إخلاء منازلها

08:58 ص

الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في البلدة القديمة بنابلس. اضافة اعلان





كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية تزامنا مع الاقتحام المتواصل للمدينة.