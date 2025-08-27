الاحتلال يجبر عائلات بنابلس على إخلاء منازلها

كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية تزامنا مع الاقتحام المتواصل للمدينة.
أخبار متعلقة
الصليب الأحمر: تضرر المنشآت الطبية بغزة غير مقبول
قوات الاحتلال تقتحم نابلس
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
3 شهداء بقصف على خيمة نازحين بخان يونس
ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما
وزيرا خارجية أميركا وإسرائيل يلتقيان اليوم في واشنطن
اليونيسيف: الهجمات المستمرة على غزة أصبحت جزءا مرعبا من الواقع اليومي للأطفال
ويتكوف: ترامب سيقود اجتماعا موسعا في البيت الأبيض بشأن غزة الأربعاء