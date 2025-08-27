الأربعاء 2025-08-27 09:54 ص
 

الاحتلال يجبر عائلات بنابلس على إخلاء منازلها

الاحتلال يجبر عائلات بنابلس على إخلاء منازلها
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في البلدة القديمة بنابلس.اضافة اعلان


كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية تزامنا مع الاقتحام المتواصل للمدينة.
 
 
