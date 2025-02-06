الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها

. وبحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، فإن إجمالي النازحين من المخيم بلغ 15 ألف مواطن، في حين دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 180 منزلاً، وتسبب العدوان في قطع الخدمات الأساسية وتوقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه.
وأكدت أن أهالي مدينة جنين يعانون ظروفًا مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء.
وأظهرت التقارير أن آليات الاحتلال ما زالت تحاصر مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيسي الواصل إليه، وقد بلغ اليوم السابع عشر على التوالي، حيث تعاني أقسام المستشفى من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.
في هذا السياق، تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على محاولة إيصال المياه إلى المستشفى عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة، بسبب منع الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من الدخول إلى المستشفى.
وقال محافظ جنين كمال أبو الرب في بيان إن الشكل الهندسي والديموغرافي للمخيم سيتغير بشكل كامل بعد التفجيرات الداخلية. وأضاف رئيس بلدية جنين محمد جرار أن الوضع في جنين كارثي والمدينة تواجه شللاً تامًا في كل مناحي الحياة.
بترا
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