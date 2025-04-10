الخميس 2025-04-10 10:29 ص
 

البرلمان العربي يطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بموقف قوي من حرب غزة

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري - طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بأن يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية.

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واستنكر اليماحي خلال كلمته أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بطشقند، عجز النظام الدولي بكل مؤسساته عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار كيان الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.


وشدد على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء.


وأضاف أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لا سيما وأن النظام العالمي الحالي يواجه مشكلات حقيقية بشأن غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.


بترا

 
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