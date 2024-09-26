البنك الدولي: الفقر ينهش قطاع غزة بنسبة 100%

وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وفا
-
أخبار متعلقة
-
39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان
-
تقرير فلسطيني: إسرائيل دمرت 5 آلاف منشأة سياحية في غزة
-
الاحتلال يُخلّف دمارا هائلا في البنية التحتية قبل انسحابه من جنين
-
الاحتلال يستولي على 8 دونمات من أراضي محافظة أريحا والأغوار
-
الاحتلال يفجر ويحرق محلات تجارية لأحد المعتقلين في منطقة "البيرة"
-
نابلس: الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وثلاثة آخرين بينهم سيدة
-
نشطاء بالليكود يرمون أهالي الأسرى لدى المقاومة بالبيض