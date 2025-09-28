"الكنيست" تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

11:20 م

الوكيل الإخباري- صادقت لجنة تابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى. اضافة اعلان





وبحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة، يعد هذا القانون جزءا من الاتفاقات الائتلافية التي تم التوصل إليها أواخر عام 2022، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بين رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.



وكانت "الكنيست" صادقت، في آذار 2023، على مشروع القانون ذاته في قراءة تمهيدية، الذي يتيح إنزال حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وهو مشروع تقدم به المتطرف بن غفير بدعم من نتنياهو.



وينظر إلى هذا القانون المثير للجدل باعتباره جزءا من تصعيد التشريعات المتطرفة التي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023.



