السبت 2025-04-12 08:33 م
 

بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة

جنود الاحتلال خلال توغلهم في رفح مطلع الشهر الجاري
جنود الاحتلال خلال توغلهم في رفح مطلع الشهر الجاري
 
السبت، 12-04-2025 08:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية رفح، اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضمّ المنطقة الممتدة بين طريقَي محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا)، والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما سمّاه "المنطقة الأمنية" ضمن حربه على قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكدت البلدية في بيان لها أن قرار الاحتلال "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "إعلان الاحتلال الباطل لا يُغيّر حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبرٍ فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية، ولن يحقق أمنًا مستدامًا، بل يزيد من معاناة المدنيين وعدم الاستقرار".

وأكدت بلدية رفح أن المدينة راسخة بأهلها، وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والطمس والاقتلاع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في بيان، اليوم السبت، مخاطبًا الفلسطينيين:
"قريبًا، ستتكثف عملياتنا (الجيش) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال."

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن

جنود الاحتلال خلال توغلهم في رفح مطلع الشهر الجاري

فلسطين بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: سنناقش مع أميركا إطارًا لاتفاق نووي محتمل السبت المقبل

محكمة في تركيا

عربي ودولي تركيا.. السجن 100 عام لجواسيس "الموساد"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان

أمرت النيابة بالحفظ على مالك العقار

منوعات نجت من انهيار عقار منذ سنوات وماتت في كارثة الإسكندرية

كوادر المستشفيات الميدانية الأردنية في فلسطين

أخبار محلية المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم

المحامي عبد الكريم الكيلاني

أخبار محلية المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون



 
 





الأكثر مشاهدة