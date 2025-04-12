بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة

وأكدت البلدية في بيان لها أن قرار الاحتلال "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أن "إعلان الاحتلال الباطل لا يُغيّر حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبرٍ فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية، ولن يحقق أمنًا مستدامًا، بل يزيد من معاناة المدنيين وعدم الاستقرار".
وأكدت بلدية رفح أن المدينة راسخة بأهلها، وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والطمس والاقتلاع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في بيان، اليوم السبت، مخاطبًا الفلسطينيين:
"قريبًا، ستتكثف عملياتنا (الجيش) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال."
الجزيرة
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