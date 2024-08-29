تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة

واعتبر المقال أن الإدارة الأميركية "تتظاهر بأنها وسيط سلام، وتكتفي بإصدار البيانات الكلامية فقط، ولا تتخذ أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع".
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