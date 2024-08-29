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تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 29-08-2024 05:00 م

الوكيل الإخباري-   قال مقال في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إن الولايات المتحدة على دراية تامة بالعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن واشنطن "منحت تل أبيب الضوء الأخضر لفعل ذلك".

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واعتبر المقال أن الإدارة الأميركية "تتظاهر بأنها وسيط سلام، وتكتفي بإصدار البيانات الكلامية فقط، ولا تتخذ أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع".

 
gnews

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