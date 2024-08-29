تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة

الوكيل الإخباري- قال مقال في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إن الولايات المتحدة على دراية تامة بالعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن واشنطن "منحت تل أبيب الضوء الأخضر لفعل ذلك".

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