​وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تغيث غزة بأكثر من 10 آلاف طن منذ فتح المعابر

قوافل إماراتية محملة بمساعدات منوعة عبرت رفح باتجاه غزة
 
السبت، 06-09-2025 09:21 م
الوكيل الإخباري-   في إطار الجهد الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الإمارات تقديم المساندة لقطاع غزة عبر عملية " الفارس الشهم 3"، وخلال هذا الأسبوع عبرت 5 قوافل إماراتية محملة بمساعدات متنوعة عبر معبر رفح المصري، لدعم أهل القطاع في ظروفهم الخانقة.اضافة اعلان


وتتكون القوافل من 100 شاحنة، حملت على متنها أكثر من 2376 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.

فيما بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات التي تلبي حاجة القطاع.

وفي مدينة العريش يشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد هنالك على تحميل المساعدات بشكل دقيق، لتصل المستفيدين من أهل القطاع.

بذلت الإمارات جهداً حثيثاً وواضحاً في مد يد العون للسكان في القطاع منذ بداية الهدنة، وتضاعفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع مما ساهم بشكل كبير في تخفيف هذه المعاناة.

ويأتي هذا الجهد الإماراتي إنطلاقاً من إلتزام الإمارات في دعم المتضررين في الأزمات، ايماناً منها في أهمية

العمل الإنساني، وحث الغير للتحرك في فعل الخير.
 
 
