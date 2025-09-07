طلبة إعلام الزرقاء يشاركون بورشة متخصصة حول تحليل الخطاب الإعلامي

وقدمت الورشة الباحثة نور نجم، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام والمتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي، حيث تخللها تعريف الطلبة بمناهج تحليل الخطاب الإعلامي وأدواته التطبيقية، إلى جانب تدريبات عملية في قراءة وتحليل النصوص الإعلامية.
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة المشاركين الذين تجاوز عددهم 25 طالباً وطالبة، إذ أتيح لهم مناقشة تطبيقات عملية مرتبطة بمساقاتهم الأكاديمية ومجالات اهتمامهم.
