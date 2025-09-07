الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

طلبة إعلام الزرقاء يشاركون بورشة متخصصة حول تحليل الخطاب الإعلامي

الوكيل الإخباري-    شارك طلبة كلية الإعلام في جامعة الزرقاء في ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "أساسيات تحليل الخطاب الإعلامي"، نظمها نادي الإعلام صيّب بالتعاون مع شبكة نايا المجتمعية.

وقدمت الورشة الباحثة نور نجم، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام والمتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي، حيث تخللها تعريف الطلبة بمناهج تحليل الخطاب الإعلامي وأدواته التطبيقية، إلى جانب تدريبات عملية في قراءة وتحليل النصوص الإعلامية.


وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة المشاركين الذين تجاوز عددهم 25 طالباً وطالبة، إذ أتيح لهم مناقشة تطبيقات عملية مرتبطة بمساقاتهم الأكاديمية ومجالات اهتمامهم.

 
 
