القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي الأميرال براد كوبر اختتم السبت زيارته الأولى لإسرائيل إثر توليه منصبه.

اضافة اعلان