الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي يجري أول زيارة لإسرائيل

علم الولايات المتحدة الأميركية
الولايات المتحدة
 
الأحد، 07-09-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القائد الجديد للقيادة المركزية للجيش الأميركي الأميرال براد كوبر اختتم السبت زيارته الأولى لإسرائيل إثر توليه منصبه.

وقال الجيش في بيان إن "الزيارة ركزت على التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الساحات القريبة والبعيدة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة".

 
 
