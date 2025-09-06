الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

السبت، 06-09-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 
