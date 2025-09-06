السبت 2025-09-06 07:10 م
 

الاحتلال يدمر برج السوسي في غزة

طائرات الاحتلال تدمر بصواريخ ثقيلة برج السوسي غرب مدينة غزة
طائرات الاحتلال تدمر بصواريخ ثقيلة برج السوسي غرب مدينة غزة
 
السبت، 06-09-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-   أكد مراسل الجزيرة أن طائرات حربية إسرائيلية دمّرت برج السوسي السكني، المقابل لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وذلك بعد أقل من ساعة من إصدار قوات الاحتلال أمرًا بإخلاء المبنى.اضافة اعلان


من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المبنى لنشر وسائل لجمع المعلومات، وإنشاء نقاط مراقبة لرصد تحركات الجنود الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن مقاتلي حماس زرعوا عبوات ناسفة قرب البرج استعدادًا لمواجهة العملية البرية في مدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن "حماس أقامت قرب المبنى بنية تحتية تُدار منها هجمات ضد قواتنا"، بحسب تعبير جيش الاحتلال.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة