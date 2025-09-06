الاحتلال يدمر برج السوسي في غزة

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المبنى لنشر وسائل لجمع المعلومات، وإنشاء نقاط مراقبة لرصد تحركات الجنود الإسرائيليين.
وأضاف البيان أن مقاتلي حماس زرعوا عبوات ناسفة قرب البرج استعدادًا لمواجهة العملية البرية في مدينة غزة.
وأشار البيان إلى أن "حماس أقامت قرب المبنى بنية تحتية تُدار منها هجمات ضد قواتنا"، بحسب تعبير جيش الاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان باستهداف خيام النازحين في المواصي
-
4 شهداء في قصف على خان يونس
-
68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة
-
الاحتلال يأمر بإخلاء برج آخر في مدينة غزة
-
انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 من قطاع غزة إلكترونيا
-
3 شهداء باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
-
ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس