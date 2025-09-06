الاحتلال يدمر برج السوسي في غزة

03:55 م

الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة أن طائرات حربية إسرائيلية دمّرت برج السوسي السكني، المقابل لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وذلك بعد أقل من ساعة من إصدار قوات الاحتلال أمرًا بإخلاء المبنى.





من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المبنى لنشر وسائل لجمع المعلومات، وإنشاء نقاط مراقبة لرصد تحركات الجنود الإسرائيليين.



وأضاف البيان أن مقاتلي حماس زرعوا عبوات ناسفة قرب البرج استعدادًا لمواجهة العملية البرية في مدينة غزة.



وأشار البيان إلى أن "حماس أقامت قرب المبنى بنية تحتية تُدار منها هجمات ضد قواتنا"، بحسب تعبير جيش الاحتلال.