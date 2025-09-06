السبت 2025-09-06 07:10 م
 

4 شهداء في قصف على خان يونس

4 شهداء قي قصف على خان يونس
غزة
 
السبت، 06-09-2025 04:16 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مجمع ناصر الطبي بارتقاء 3 شهداء جرّاء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف فلسطينيين في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة خان يونس.اضافة اعلان


كما أكد المجمع سقوط شهيد آخر وعدد من المصابين في قصف استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي، شمال غربي خان يونس.

وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة