4 شهداء في قصف على خان يونس

كما أكد المجمع سقوط شهيد آخر وعدد من المصابين في قصف استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي، شمال غربي خان يونس.
وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
