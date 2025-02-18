 
الثلاثاء 2025-02-18 04:15 م
 

تشييع جثمان الشهيدة رهف الأشقر في مخيم نور شمس بطولكرم

الشهيدة رهف فؤاد عبد الله الأشقر
الشهيدة رهف فؤاد عبد الله الأشقر
الثلاثاء، 18-02-2025 03:15 م
الوكيل الإخباري-  شيع عدد محدود من أبناء الشعب الفلسطيني في طولكرم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاما)، في مخيم نور شمس. اضافة اعلان


واقتصرت مراسم التشييع على ذويها وعدد من الفلسطينيين، بعد وصول جثمانها الطاهر من مستشفى الإسراء التخصصي، إلى مقبرة مخيم نور شمس، حيث تمت الصلاة عليها ومواراتها الثرى.

وكانت الشهيدة رهف قد استُشهدت يوم الأحد التاسع من شباط/فبراير الجاري، متأثرة بإصابتها بانفجار قنبلة وضعها جيش الاحتلال أمام مدخل منزل عائلتها في المخيم، في الوقت الذي أصيب والدها بشظايا في قدمه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 23 يوما، عن استشهاد 11 فلسطينياً، بينهم سيدتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وطفل (7 سنوات).

وفا
 
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